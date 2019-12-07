القاهرة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واستابعت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، مشيرةً إلى مقتل 10 متظاهرين وإصابة عشرات آخرين إثر إطلاق مسلحين النار على المتظاهرين في العاصمة بغداد.ونشرت تأكيد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة اللبناني غسان حاصباني أن حالة عدم الاستقرار في لبنان هي التي أدت لخروج المتظاهرين للشوارع، وأن الحكومة الجديدة سيكون أمامها مهمة شاقة لنيل ثقة الشارع مرة أخرى.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى حادثة إطلاق النار داخل قاعدة "بينساكولا" الجوية التابعة لصالح البحرية الأمريكية بولاية فلوريدا.// انتهى //10:01ت م0011