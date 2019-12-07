بيروت 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على دعوة فرنسا عقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان تستضيفه العاصمة باريس الأربعاء المقبل، وواصلت ترقبها للاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة يوم الاثنين المقبل وسط تعالي المطالبات على شبكات التواصل الاجتماعي بقطع الطرقات في مختلف الأراضي اللبنانية.وفي الشأن العراقي، لفتت الصحف الانتباه إلى عودة العنف في شوارع العاصمة بغداد إثر وقوع 13 قتيلًا من المحتجين على يد مسلحين مجهولين إضافة إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ثلاث من قادة الميليشيات الموالية لإيران يشتبه بتورطهم في الحملات الأمنية ضد المحتجين في البلاد.وتناولت صحف السبت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل كان سببا رئيسًا في حالة عدم الاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة العربية.// انتهى //10:01ت م0012