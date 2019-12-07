إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واسوافق بنك التنمية الآسيوي على دعم باكستان بقيمة 1.3 مليار دولار في شكل قرضين لدعم الميزانية والإصلاحات الرئيسة.وأوضح البنك في بيان صحفي نشرته وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أنه وافق على تقديم مليار دولار كدعم فوري لميزانية باكستان، وتقديم 0.3 مليار لتعزيز تباطؤ الاقتصاد الباكستاني.وبيّن أن هذا القرض الخاص يعد جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي متعدد الجهات بقيادة صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الباكستاني بعد تدهور كبير في وضعه المالي.وقال البنك: إنه وافق على التمويل بعد أن نفذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتحسين عجز الحساب الجاري، وتعزيز قاعدة إيراداته، وحماية الفقراء من التأثير الاجتماعي للأزمة الاقتصادية.// انتهى //10:03ت م0013