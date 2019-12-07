رام الله 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن إسرائيل مستمرة في هجمتها ضد الشعب الفلسطيني خصوصًا في القدس، إضافة إلى تأكيدات "التنفيذية" رفضها لمحاولات شرعنة الاستيطان.وأوردت صحف فلسطين تقدير الرئاسة الفلسطينية لما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأمريكي الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به.وأشارت صحف السبت إلى دعوة جامعة الدول العربية جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العربية والدولية بضرورة دعمها وتضامنها مع إعلاميي وصحفيي فلسطين في ظل ما يتعرضون له من استهداف مباشر ومركز، من قمع وتنكيل علي أيدي سلطة الاحتلال.وتحدثت عن تأكيدات مجلس النواب المغربي تضامنه الدائم وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وتمسكه بحل الدولتين كخيار وحيد متفق عليه دوليًا لإنهاء الصراع، ورفض أي حلول أخرى أحادية الجانب.// انتهى //10:17ت م0015