ظهران الجنوب 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسأزالت بلدية الحرجة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، تعديات على أراضٍ حكومية جنوب غرب المحافظة.جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، تمثلت في بناء أسوار وانشاء خزانات وتشجير على مساحة 5 آلاف م2.وتمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم تطبيق الأنظمة و اللوائح بحق المخالفين.// انتهى //10:26ت م0016