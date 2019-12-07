الدمام 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنطلق الخميس فعاليات ملتقى التجارة الإلكترونية، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي، ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة، للمساهمة في ازدهار الاقتصاد المحلي.وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، أن ملتقى التجارة الإلكترونية يأتي لتعزيز دور التجارة الرقمية في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، وربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات للتجارة الرقمية، وإيجاد بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.كما يقدم الملتقى العديد من الجلسات الارشادية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال من خلال عدة مناطق رئيسية داخل الملتقى، حيث تتولى منطقة التحفيز تطوير الجوانب المتعلقة بالمشاريع الناشئة الأفضل في فئتها إقليميا أمثلة من صناعة النقل وآليات بناء فريق التأسيس، في حين تقدم منطقة التطوير جلسات نقاش في كلاً من التعاقد مع وكالة التنمية المناسبة، استراتيجية المحتوى مقابل التسويق المتعدد القنوات، مستقبل التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحديد الأولويات الأمنية للتجارة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المقدمة عبر مناطق الخدمات القانونية، التسويق، الخدمات اللوجستية، وكذلك التمويل.يذكر أن الملتقى سيفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة بداية من الخميس وحتى يوم السبت المقبل من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط https://ecf.monshaat.gov.sa.// انتهى //10:57ت م0017