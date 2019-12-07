الدمام 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسنظمت إمارة المنطقة الشرقية ممثلةً في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية مؤخراً، محاضرةً توعوية بعنوان "دور الموظف في الحد من الجرائم المعلوماتية"، وذلك بقاعة المؤتمرات الصغرى بديوان الإمارة.وتناولت المحاضرة شرحاً موجزاً لنظام الجرائم المعلوماتية، وإيضاحاً للجوانب القانونية الهامة فيه، وذلك سعياً لفهمٍ أكبر لما حواه النظام، وكيف يمكن للموظف الحد من الجرائم المعلوماتية، سواءً في نطاق العمل، أو في الحياة العامة، بمشاركة عددٍ من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز.// انتهى //11:05ت م0018