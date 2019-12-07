نجامينا 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو نظيره الإيطالي سيرجيو ماتيرلا، على هامش أعمال منتدى روما الحوار المتوسط الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أنه تم خلال اللقاء تناول أهمية التعاون المشترك بين تشاد وإيطاليا.كما تحادث الرئيس إدريس ديبي مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، في مختلف المجالات لا سيما في مجال التبادل الاقتصادي والتجاري.// انتهى //11:05ت م0019