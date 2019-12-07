بكين 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واسأطلقت الصين إلى الفضاء قمرًا صناعيًا بصريًا جديدًا للاستشعار عن بعد.ووفقًا لتقرير أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم جرى إطلاق القمر الصناعي من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي البلاد.وجاء إطلاق القمر الصناعي "جيلين1- قاوفن 02بي" الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي "جيلين1-" بواسطة صاروخ "كوايتشو1-أيه" (كيه.زد1-أيه)، ودخل القمر المدار المخطط له بنجاح.وتم تطوير القمر الصناعي بشكل مستقل من قبل شركة "تشانج جوانج" المحدودة لتقنية الأقمار الصناعية، وهو يتمتع بخصائص عالية الدقة، واسعة النطاق، وقدرة على نقل البيانات بسرعة عالية، بحسب الوكالة.وبحسب (شينخوا) سيشكل القمر الصناعي شبكة مع 14 قمرًا صناعيًا من طراز "جيلين1-" أطلقت في السابق، مما يوفر بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة.// انتهى //11:38ت م0020