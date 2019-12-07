وادي الدواسر 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسأنهت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، استعداداتها لاستضافة برنامج التأهيل الكشفي، الذي تنظمه كشافة وزارة التعليم وتبدأ فعالياته يوم غدٍ، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، بمشاركة أكثر من 70 قائداً كشفياً يمثلون عدداً من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة .وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان أن البرنامج الذي يتضمن الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية، وورشة تطوير المعسكر الاعدادي لخدمة ضيوف الرحمن، عملت الإدارة على تهيئة البيئة المناسبة لإنجاحهما، حيث جهز مقر الفعاليات بمركز التدريب الكشفي بخيام الدارسين وتم تأثيثها، وجهزت 3 قاعات للتدريب بجميع الأجهزة المُعينة، وقاعات لورش العمل، ومهاجع وأماكن راحة لقادة التدريب والمشاركين في الورشة، وكذلك التغذية والنقل والاستقبال، إضافة إلى الترتيب للفعاليات الخارجية المصاحبة للبرنامج.// انتهى //12:12ت م0024