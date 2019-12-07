الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة غداً، حفل إعلان الفائزين في الجائزة الوطنية لسلامة المرضى، التي تقام للعام الثاني على التوالي بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في النظام الصحي السعودي.كما سيفتتح معاليه المعرض الدولي الثاني للمركز السعودي لسلامة المرضى، الذي سيشهد حضور متحدثين دوليين متخصصين في سلامة المرضى، ويقدمون الإضافة في مجالهم ونقل تجاربهم.وستشهد الجائزة في نسختها الحالية مشاركات عديدة ونوعية على فئات الجائزة الثلاث، وهي المنشآت الصحية، والممارسون الصحيون، وأفراد المجتمع والمؤسسات، إذ عملت لجنة التحكيم خلال المدة الماضية على فرز المشاركات وترشيح القائمة الأخيرة للمرشحين بالفوز في الجائزة.من جانبه أكد المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي أن سلامة المرضى هدف وطني، وقال: من أجل تحقيقه يعمل الجميع في كل القطاعات الصحية، وهو ما نعمل على المساهمة فيه من خلال الجائزة الوطنية لسلامة المرضى.وأضاف: "إن الهدف الرئيس من الجائزة هو تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني عبر تقديم الأفكار الإبداعية التي لديها أثر إيجابي على المرضى، ونهدف أيضاً للوصول إلى أفكار جديدة تساهم بتطوير القطاع الصحي، ومن خلال مشاركات العام الماضي في نسختها الأولى فإنها أعطتنا دافعاً وحماساً أكبر لتميزها ونوعيتها.مما يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعمل بهدف رئيس وهو رعاية صحية أكثر أماناً للجميع، عبر أنشطة علمية مختلفة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوعية والإضافة للممارسين الصحيين والمجتمع.// انتهى //12:21ت م0025