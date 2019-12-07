تونس 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتأكيد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وليس هناك تجاوز للآجال الدستورية، مشددًا على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات قادرة على تحسين الأوضاع في البلاد.ورصدت إلى جانب ذلك إعلان كل من حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي انسحابهما من مشاورات تشكيل الحكومة التونسية ومشاركتهما فيها.وكتبت عن إحباط قوات الأمن الجزائرية مخططًا تخريبيًا في العاصمة الجزائر، وضعته حركة انفصالية لإفساد الوضع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة يوم الخميس القادم.وأخبرت صحف السبت عن اعتزام فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان يوم الأربعاء القادم لحشد المساعدة للبنان في مواجهة أزمة اقتصادية حادة.وتطرقت إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إصابة 37 شخصًا خلال الجمعة الـ 83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي القطاع.// انتهى //12:37ت م0026