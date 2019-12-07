الرباط 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمغرب.وتوقفت الصحف عند حصيلة مأساة المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل موريتانيا، مشيرةً إلى وفاة أكثر من 60 شخصًا إثر غرق قاربهم قبالة الشواطئ الموريتانية أثناء محاولتهم الإبحار نحو السواحل الإسبانية.وتابعت تطورات الأزمة السياسية في لبنان، مشيرةً إلى تأكيدات مصادر سياسية أن الأجواء في بيروت لا توحي بأنه تم الحسم في مسألة تكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل الحكومة الجديدة.وتناقلت صحف صباح السبت قلق المحكمة الجنائية الدولية بشأن خطط المحتل في ضم وادي غور الأردن بالضفة الغربية إلى أراضيها.وتحدثت عن ترحيب السودان بإعلان الخارجية الأمريكية إعادة تبادل السفراء بين واشنطن والخرطوم بعد قطيعة استمرت 23 عامًا.// انتهى //12:38ت م0027