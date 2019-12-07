بريدة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, بإعادة تشكيل لجنة مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة, التي تختص بالإشراف على إقامة الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات ضمن نطاق مدينة بريدة, برئاسة أمين المنطقة المهندس محمد المجلي, وعضوية مدراء الجهات الحكومية ذات العلاقة وتكليف سليمان بن عبدالرحمن الفايز أميناً لها.وأكد سموه, على أن ما تشهده مدينة بريدة من حراك متسارع وتوسع في الأنشطة والفعاليات والمهرجانات يوجب تعزيز دور لجنة متخصصة تتولى إدارة هذا النشاط بما يسهم في تحقيق توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نحو تعزيز وتطوير وتنويع المهرجانات والمناسبات.وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية دور اللجنة ومتابعتها لجميع المناشط وتنميتها لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة بروح التكاتف والأسرة الواحدة والتي يتحلى بها أبناء الوطن الأوفياء, مشيراً إلى أن تلك الخطوة تسعى إلى تطوير مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة لما تمتلكه المدينة من فرص متعددة للنجاح, سائلاً المولى - عز وجل - أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.من جانبه قدم رئيس لجنة مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة أمين المنطقة المهندس محمد المجلي, شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته الدائمة لتعزيز العمل وتنميته, مؤكداً حرص سموه على العمل بروح التكاتف لتعزيز احتفالات ومهرجانات وفعاليات مدينة بريدة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ, والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها.// انتهى //13:18ت م0032