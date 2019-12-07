المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 7 ديسمبر 2019م واساعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المخططات المخصصة لإنشاء الاستراحات التجارية والخاصة على مساحة تتجاوز المليون متر مربع بهدف توفير البدائل المناسبة للمواطنين والمستثمرين.ويتضمن المخطط التنظيمي الجديد على عدد من القطع لاستخدامها كاستراحات خاصة تتراوح مساحاتها بين 3700 - 1000 متر مربع، إضافة إلى قطع استراحات تجارية تتراوح مساحاتها بين 6000 - 20.000 متر مربع، حيث يشتمل المخطط على قطع مُخصصة للمرافق العامة ممثلة في المساجد ومركز الهلال الأحمر ومركز الدفاع المدني ومراكز تسوق خدمية.وتهدف أمانة المدينة المنورة من خلال الاعتماد الجديد للمخططات إلى توفير بدائل وخيارات متعددة مناسبة للقضاء على الظواهر السلبية والغير منظمة وحالات التعدي على الأراضي الحكومية والخاصة الأمر الذي يُمكّن المواطنين من بناء استراحاتهم الخاصة، إضافة إلى مساعدة المستثمرين من تنفيذ برامجهم الاستثمارية في هذا القطاع بطريقة نظامية.// انتهى //13:25ت م0033