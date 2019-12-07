الدمام 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية، فعالية غرس 700 شتلة في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية وحديقة الحزم بالدمام، في إطار خطة تشجير مدن المنطقة الشرقية، ضمن مبادرة "شرقية خضراء" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مؤخراً، وتستهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال ثلاث أشهر في مناطق المنطقة الشرقية.ففي الواجهة البحرية بالدمام شارك معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومجموعة من المتطوعين والطلاب بغرس 400 شتلة وتنظيف الواجهة، فيما شارك عدد كبير من المواطنين والمقيمين في حديقة الحزم بالدمام بغرس 300 شتلة، وهو ما يظهر حالة الوعي لدى المواطنين بأهمية المبادرة ودورهم في تفعيلها.وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن هذه المبادرة تشمل مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والشوارع بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.وأضاف المهندس مغربل، أنه تم العمل على تأسيس برامج خاصة يتم تنظيمها أثناء المبادرة، بحيث تلتزم الأمانة بتوفير الأشجار والشتلات المناسبة لطبيعة البيئية للمنطقة، وتوفير خط اتصال للاستفسار عن المبادرة والمشاركة فيها، إضافة الى تثقيف وتوعية فريق المبادرة من خلال مهندسي الأمانة، مشيراً إلى أنه تم اختيار أشجار الظل وفق مواصفات عالية تحافظ على المظهر الجمالي العام، وتتحمل الظروف المناخية المتغيرة، وتنتج أوكسجين بنسبة عالية، مبيناً أنه سيتم تقديم شهادات للمتطوعين بعدد ساعات التطوع، وجوائز للمتطوعين المتميزين، إضافة جوائز لأفضل مركز صحي نموذجي وأفضل مدرسة مشاركة.// انتهى //13:36ت م0035