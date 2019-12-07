ظهران الجنوب 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساطلقت بلدية محافظة الحرجة اليوم، فعاليات مبادرة التطوعي البلدي، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع, بحضور محافظ الحرجة سعد الاسمري ورئيس البلدية المهندس حسن القحطاني ومدير مكتب التعليم سالم القحطاني.واشتملت المبادرة على تنظيف الحدائق والمتنزهات وزرع الشتلات، بهدف دعم وتشجيع العمل التطوعي والتوعية بأهمية الشراكة المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الحضرية وتنميتها بمشاركة طلاب مدارس التعليم العام لغرس روح التطوع والحفاظ على الممتلكات من خلال هذه المبادرات التطوعية.// انتهى //14:57ت م0050