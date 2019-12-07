الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال شهر نوفمبر الماضي ضخ 1,230,000 لتر مياه مكلورة صالحة للشرب، وضخ 1,365,000 لتر مياه صالحة للاستخدام، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34,614 فردا.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.// انتهى //15:03ت م0052