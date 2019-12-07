لندن 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالمناظرة المتلفزة بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين التي شهدت صداما بين الطرفين حول عدة قضايا قبل أيام من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر الجاري.ولفتت الصحف النظر إلى ما ذكره كوربين، أثناء المناظرة أنه سوف "ينتهي" من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال التفاوض على اتفاق جديد وطرحه للتصويت في استفتاء عام مع توفير خيار "البقاء" في الاتحاد.وأبرزت الصحف رد رئيس الوزراء البريطاني بأن لديه "اتفاقا رائعا"، سوف يستخدمه في إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.وذكرت الصحف أن المناظرة تطرقت لعدة موضوعات مهمة من بينها الرعاية الصحية، والأمن، ووضع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ولفتت الصحف الانتباه إلى استضافة المملكة عبر موسم الرياض الحالي أحد ألمع نجوم بريطانيا في الملاكمة للمشاركة في مباراة ملاكمة "نزال الدرعية"، بين ملاكم بريطاني وأمريكي والذي وصفته الصحف بالتاريخي، وتعد أول مباراة على لقب في الوزن الثقيل في الشرق الأوسط.وذكرت الصحف مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وجرح 60 آخرون مساء الجمعة في بغداد، بعد أن هاجمهم مسلحون مجهولون سيطروا على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع.وتناولت الصحف فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران، وذلك لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وضلوعهم في قتل وقمع متظاهرين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية.وتحدثت الصحف عن فوضى بحركة النقل في فرنسا باليوم الثاني من الإضراب العام الذي شل النقل هناك بسبب خلافات حول إصلاح نظام التقاعد في البلاد.// انتهى //15:26ت م0053