الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة طائرات "الجت" النفاثة أمس بعد ختام البطولة التي نظمها الاتحاد في مطار الرياضات اللاسلكية ببنبان.ونال أحمد العنزي المركز الأول وحل ثانياً حمد الرفدان، وفي المركز الثالث بلال شودري.وتأتي البطولة ضمن برنامج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت الداخلي لنشر الرياضات اللاسلكية وتوسيع قاعدة المشاركة بها من جميع فئات المجتمع.// انتهى //15:40ت م0056