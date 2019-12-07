الحديدة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال شهر نوفمبر الماضي في قسم الطوارئ 8,708 مستفيدا، وعيادة الباطنية 3,407 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 528 شخصا، وعيادة التحصين 52 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 1,166 فردا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 3,566 شخصا، وقسم النساء و الولادة 1,743 امرأة، والفريق المتنقل 1,573 مريضا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 4,330 مريض، وصرفت الأدوية لـ 15,040 مريض، واستقبل قسم التنويم 42 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5,259 شخصا.// انتهى //15:41ت م0057