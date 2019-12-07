حجة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسواصل مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال شهر نوفمبر الماضي 2,944 مستفيدا، وقسم الباطنية 1,370 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 306 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 5,131 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 2,930 مستفيدا، وقسم نقل الدم 30 مراجع ، فيما نفذ 41 نشاطًا للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 2,209 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 68 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 4,256 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 6,279 فردًا.// انتهى //15:41ت م0058