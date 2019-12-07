محايل 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسنفّذت بلدية محافظة رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 26 جولة عن إغلاق 6 محلات تجارية، وسجلت 9 مخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //15:41ت م0059