السيح 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسزيَّنت بلدية الخرج شوارع وطرق وميادين مدينة السيح بأكثر من نصف مليون زهرة من الزهور الموسمية الشتوية من مختلف الأنواع والألوان، ضمن مشروع تجميل المدينة وتحسين المنظور البصري.وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أن إدارة الحدائق تعنى بتجميل مداخل وميادين وطرق وشوارع مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدماتها، بالأشجار التجميلية والزهور الموسمية حسب نوعيتها وتحملها الأجواء المناخية، ضمن استراتيجيتها لتحسين المنظور البصري.// انتهى //15:41ت م0060