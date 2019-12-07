ولاية سنار / ولاية البحر الأحمر 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 2,000 كرتون من التمور في ولايتي سنار والبحر الأحمر السودانيتين.وجرى توزيع 500 كرتون تمر في وحدات "البردانه" و"كركوج" و"اب قرع"، استفاد منها 2500 فرد، كما تم توزيع 1,500 كرتون تمر في مدينة بور سودان في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 7500 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.// انتهى //15:42ت م0062