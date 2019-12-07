الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي خلال الفترة 9 - 10 ديسمبر 2019م ملتقى "الهيئات الدولية الصحية"، بحضور وإشراف معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان, وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بفندق روش ريحان روتانا بالرياض.ويُعد هذا الملتقى هو اللقاء الأول من سلسلة ملتقيات هيئات الاعتماد الدولية التي تشرف عليها الإدارة العامة للاعتمادات الدولية بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك لتنظيم آلية الاعتمادات الدولية, كما يقتصر على التخصصات الصحية (الصيدلة - التمريض - العلوم الطبية المساندة - الصحة العامة - التغذية العلاجية), كما سيتبعه عدداً من الملتقيات لبقية التخصصات العلمية والهندسية والنظرية.وسيحظى الملتقى بحضور مميز من وكلاء الجامعات، وعمداء التطوير والجودة بالمؤسسات والبرامج الصحية التعليمية الحكومية والأهلية بالمملكة ودول الخليج، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, كما سيتم على هامش الملتقى لقاءات تعريفية عامة وتخصصية للتعرف على أفضل الممارسات المحلية والدولية.وأشار المشرف على إدارة الاعتمادات الدولية الدكتور محمد الحامد، إلى أن هذا الملتقى يسعى إلى تعريف مؤسسات التعليم العالي في المملكة ببعض جهات الاعتماد الدولية، ويتيح فرصة لتبادل المعلومات من خلال مشاركات الجهات والمؤسسات التعليمية لإبراز معارفهم وخبراتهم في مجال الاعتماد الدولي.من جهته، أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل با جمال، أهمية هذا الملتقى في نشر الاعتمادات البرامجية عن طريق التواصل وبناء علاقات إيجابية بين هيئات الاعتماد الدولية، ومؤسسات التعليم العالي وتنظيم وتقنين إجراءات التقدم للاعتماد الدولي عبر اللقاء المباشر مع الهيئات المتخصصة بالمجال الصحي واستفادة المركز من خبرات الهيئات الدولية لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتخصصات الصحية وصولا إلى تطلعات قيادة هذا البلد الكريم وخدمة أبنائه.يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المنوط بها الترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب داخل المملكة.// انتهى //15:45ت م0063