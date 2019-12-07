الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق القادسية نتائج مميزة في بطولة المنطقه الشرقيه والوسطى وحائل للجودو للدرجه الأولى، بواقع 6 ميداليات ذهبية و 2 فضية.وجاءت نتائج فريق جودو القادسية كالتالي : في وزن تحت 60 كجم حقق اللاعب عبدالله النجراني الميدالية الفضية، أما في وزن تحت 66 كجم حقق اللاعب نادر حسن هزازي الميدالية الذهبية، وفي وزن تحت 73 كجم نال اللاعب باسم الزهراني الميدالية الذهبية ، بينما في وزن 81 كجم حقق اللاعب جابر الحارثي الميدالية الذهبية ، وفي وزن تحت 90 كجم حقق اللاعب عبد الكريم البيشي الميدالية الذهبية ، وفي وزن تحت 100كجم حقق اللاعبي عبد الرحمن الرماح الميدالية الذهبية .وفي وزن فوق 100 كجم توج اللاعب راكان الدوسري بالميدالية الذهبية، وفي وزن تحت 100 كجم فاز اللاعب ناصر الشمراني بالميدالية الفضية.واحتل القادسية صدارة الترتيب العام للفرق المشاركة في البطولة بينما جاء نادي الفتح في المركز الثاني والطائي في المركز الثالث.// انتهى //16:37ت م0073