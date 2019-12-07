نجران 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة التربية الخاصة، برنامجاً للتعريف بلائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية ووضع الاختبارات للعوق السمعي والبصري، بحضور ١١ متدربة، وذلك بمقر الإدارة.وأشارت مشرفة العوق السمعي والبصري آمال بالحارث أن الهدف من البرنامج التعريف بالاختبارات ومفهومها، وأهمية وأهداف الاختبارات الموضوعية الخاصة بالعوق البصري والصم، وشروط الاختبار الجيد ومزايا وعيوب الأسئلة، وأن تعرف المتدربة ما يجب مراعاته في الأسئلة الخاصة بالاختبارات، والأسئلة الصفية وكيفية صياغتها.// انتهى //16:37ت م0075