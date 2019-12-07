إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساجتمع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في إطار زيارته الرسمية لإسلام آباد بقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو, بحضور رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها, بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات في المنطقة.حضر الاستقبال أعضاء وفد مجلس الشورى معالي الدكتور أسامه الربيعة والدكتور أيمن فاضل والدكتور عبدالعزيز الحرقان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.// انتهى //16:37ت م0076