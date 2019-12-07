الشقيق 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسأطلق مركز الرعاية الأولية الشقيق التابع المحافظة الدرب بالتعاون مع بلدية الشقيق والهلال الأحمر اليوم، فعاليات مبادرة "تطوعي_صحة_٣"، التي تستمر على مدى يومين, بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي، وذلك بالكورنيش الشمالي بشاطئ الشقيق السياحي.وأوضح مدير الرعاية الأولية موسى شقيقي أن المبادرة تأتي ضمن احتفال المركز باليوم العالمي للتطوع، وتتضمن الكشف عن أمراض السكر وضغط الدم، وإعطاء جرعات شلل الأطفال والانفلونزا الموسمية, بالإضافة للكشف عن أمراض الباطنية وقياس الوزن والعديد من الخدمات الطبية للجنسين من خلال الكادر الطبي بالمركز والقطاعات الأهلية, مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف زوار الشاطئ.// انتهى //16:38ت م0077