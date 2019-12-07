نجران 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسشاركت أمانة منطقة نجران بحملات تطوعية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع 2019، تحت شعار "يداً بيد نرتقي", وذلك بفرق نظافة تستهدف المنتزهات والحدائق والساحات تتكون من فرقتين تضم أكثر من 80 متطوعاً من المؤسسات المجتمعية والحكومية, بالإضافة إلى تفعيل الشاشات الإلكترونية بالمعرض الدائم بعدد من التصاميم والعبارات التوعوية وشاشات العرض الخارجية، وبث رسائل توعوية عبر حسابات الأمانة في وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الحملة تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي 2019م الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام, بمشاركة أكثر من 80 عضواً من منسوبي الأمانة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمواطنات من جميع فئات المجتمع والمؤسسات المجتمعية والحكومية.وأشار آل عيبان إلى أنه جرى تقسيم المشاركين في الحملة إلى 3 فرق تطوعية للقيام بتنظيف وادي الرغام منتزه الملك فهد ومنتزه أبا الرشاش, بالإضافة إلى فرقه تقوم بتوزيع أكياس لجمع النفيات عند الإشارات المرورية، مؤكداً أهمية المشاركة في الأعمال التطوعية لتوعية الفرد والمجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على الممتلكات العامة، التي تنفذها الأمانة لخدمة المجتمع.وأبان أن الحملات تهدف لإيصال رسالة لتوعية زوار المنتزهات والحدائق والميادين بأهمية المحافظة على البيئة ولتعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهميه المحافظة على المتنزهات والحدائق والأماكن العامة وإبقاءها جميلة لينعم بها الجميع.ولفت الانتباه إلى أن المتطوعين شاركوا في الحملة استشعاراً منهم بأهمية المحافظة على البيئة والمشاركة في الأعمال التطوعية وتنمية ثقافة العمل التطوعي وأثرها في خدمة المجتمع، وهو الهدف الذي تسعى الى تحقيقه الأمانة من خلال كافة برامجها وأعمالها تجاه المجتمع، حرصاً منهم أن تكون المتنزهات العامة تعكس هوية المجتمع وقيمه.// انتهى //16:39ت م0078