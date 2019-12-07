الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسحقق ناشئو نادي السلام كأس بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو بقيادة المدرب السعودي عبدالمنعم الخواهر بعد أن حصد (345) نقطة التي اختتمت أمس في صالة نادي هجر بالأحساء.ونال الجبيل وصافة الفرق ب (292) نقطة وحل الاتفاق ثالثاً ب (262) نقطة، وعلى صعيد البراعم خطف الجبيل الصدارة بـ (461) نقطة، وجاء نادي العمران ثانياً بـ (410) نقاط والعدالة ثالثاً بـ (207) نقاط.وشهدت المواجهات مستوىً تنافسياً عالياً، ومشاركة فرق ولأول مرة كالباطن والابتسام والروضة والصفا وعودة أندية القارة والقادسية للمنافسة.وحضر حفل التتويج نائب رئيس نادي هجر سامي القنيان ومندوب مكتب هيئة الرياضة بالأحساء الأستاذ أحمد الدبل.// انتهى //16:46ت م0080