الجزائر 10 ربيع الثاني 1441 هـ / الموافق 07 ديسمبر 2019م واسانطلقت اليوم عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج لاختيار رئيس جديد للبلاد، يدلي خلالها أفراد الجالية " المغتربون" بأصواتهم ضمن إجراءات تنظيمية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.ونقلت الاذاعة الجزائرية أنه تم فتح مكتبين للتصويت على مستوى القنصلية العامة بالعاصمة تونس يضمان أزيد من 3440 ناخبا يشرف عليهما 14 مؤطرا وقد تم توفير كل الشروط اللازمة عبر جميع المكاتب لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف.تجدر الأشارة إلى أن العملية الانتخابية خارج الجزائر ستستمر إلى 12 ديسمبر المقبل.//انتهى//16:49ت م0081