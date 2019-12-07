الدمام 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسدشنت "أبعاد لونية" مجموعة فنية من فناني الجبيل، بـ ١٤ فنان وفنانة، أمس، أولى معارضها الفنية، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، وذلك في قاعة عبدالله الشيخ في جمعية الثقافة والفنون في الدمام.وأوضح منسق المجموعة الفنان التشكيلي فهد الكردشي، أن المعرض يتضمن ٣٣ عملاً فنياً يتنوع في عدة مجالات من فن تشكيلي وخط عربي وفنٌ رقمي، هدفُها التنوع وبداية انطلاق لمعارض فنية في المستقبل بأبداعها الفني وأبعادها اللونية، إضافة إلى تنوع المدارس الفنية من الواقعية الى التجريد والسريالية، متطلعاً لزيادة عدد المجموعة في المعارض القادمة بمستوى فني يليق بأعضائها وتكون الإضافة كيفاً وليس كماً، وسيحدد ضيف شرف في كل معرض تقيمه المجموعة باختيار مقنن ومدروس، طامحين أن تنقل المجموعة أبداعها إلى مناطق أخرى، وتميز المعرض بحضوره وأعمال المشاركين فيه.وأشاد الكردشي، بدعم جمعية الثقافة والفنون بالدمام للحركات الفنية وتقديم كل ما يلزم لدعم انطلاقة المجموعة وتسهيل إقامة المعرض لما يعود على الحركة التشكيلية بالمنطقة بالفائدة في تفعيل مثل هذا الحراك الفني الذي يجعل حالة الفن في نشاط مستمر وفعال.وتضم المجموعة الفنانين فهد الكردشي، وحسن مداوي، وابتسام الشهري، وهادي الخالدي، وجمال الربيعة، وإلهام أبوطالب، وسلامة الرشيدي، ومحمد الشنيفي، وشاكر السليم، وقصي العوامي، ومحمد الزهراني، ووليد الحسين، وحسن أبوحسين، ومحمد الربيعة.كما ستكرم المجموعة الفنان الراحل هادي الخالدي الذي جرى ضم أعماله بالمعرض في الانطلاقة الأولى للمجموعة تقديراً لجهوده الفنية.// انتهى //16:56ت م0082