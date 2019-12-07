مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسوجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لقادة وقائدات المدارس كافة يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ ، اعتباراً من يوم غد الأحد ١١ /٤ / ١٤٤١هـ، ويستمر إلى تاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤١هـ ، وذلك بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.وأكد على قادة وقائدات المدارس ضرورة التقيُّد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.// انتهى //17:00ت م0083