الخرطوم 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بمكتبه بالبيت الأبيض رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك الذى يزور واشنطن حاليا.واستمع مستشار الأمن القومي الأمريكي باهتمام من حمدوك للتطورات الإيجابية التي حدثت في السودان خلال الفترة القصيرة الماضية.من جانبه عبر روبرت أوبراين عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء السودانى لواشنطن، موضحا إنهم ينظرون لعلاقات واعدة بين البلدين خصوصاً بعد التغيير الكبير الذي حدث في السودان .//انتهى//17:04ت م0087