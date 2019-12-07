الدمام 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جمعية البركة الخيرية بالدمام، أمس، برنامج كسوة الشتاء، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، بمشاركة فريق تدفق التطوعي لـ ١٠٠ عامل من عمال النظافة بالدمام، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بحضور المدير التنفيذي للجمعية أحمد بن يحيى الزهراني، ومدير إدارة النظافة والأسواق بالأمانة المهندس محمد بن عبدالله العليط، ومدير مشروع نظافة الدمام المنطقة الأولى المهندس خالد بن محمد الفردان، وذلك في مقر فرع البركة الخيرية بحي الشاطئ بالدمام.وأكد مدير تنمية الموارد المالية المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالبركة الخيرية المشرف على برنامج كسوة الشتاء سعد بن محمد الأحمري، أن هذه الفعالية تضمنت توزيع ١٠٠ حقيبة تحتوي على ٦ أصناف شتوية، وتوزيع وجبات غذائية، وهذا جزء من برنامج كسوة الشتاء الذي ستطلقه البركة الخيرية لمستفيديها خلال الأيام القليلة القادمة ويشمل أكثر من ٢٠٠٠ أسرة.ونوه بدور رجال الأعمال وأفراد المجتمع ودعمهم المادي والعيني للعمل الخيري عامة وبرامج جمعية البركة الخيرية وبرامجها التي تصب في خدمة فقراء الداخل من الأسر المحتاجة، خاصة أن لدى الجمعية أكثر من 14 برنامجاً، إضافة إلى العديد من المشاريع لصالح عدد كبير من المحتاجين والمستفيدين من برامجها على مستوى المنطقة الشرقية.// انتهى //17:35ت م0094