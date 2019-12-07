تبوك 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك بعد غدٍ، الملتقى التثقيفي "أطفالنا بأمان" الذي يهدف إلى كيفية وقاية الطفل من التحرش، على مدى يومين من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً, وذلك بمقر الجمعية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى يستهدف الأمهات وأطفالهم من سن 5 سنوات وحتى 12 سنة للفتيات ومن 5 سنوات وحتى 8 سنوات للبنين, وسيتناول تعريف الأمهات بالتحرش وأنواعه والتدريب بواسطة اللعب لحماية الطفل من التحرش، ودور وحدة الحماية الاجتماعية وهيئة حقوق الانسان لحماية الطفل.وأضاف أن الملتقى سوف يجمع بين دورة تدريبية للأمهات ورش عمل تفاعلية للأطفال, وأركان تعريفية لوحدة الحماية الاجتماعية وهيئة حقوق الانسان.// انتهى //17:40ت م0096