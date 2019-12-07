الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسينظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، الندوة الأولى في تطوير المعايير المهنية والتعليمية لقطاع اللياقة البدنية، والتدريب والأنشطة الخارجية، غدا الأحد في مدينة الرياض.ويستضيف المعهد خلال الندوة رئيس المجلس الدولي لتميز التدريب ICCE جون بليس، ورئيس الاتحاد الأوروبي للعاملين في مجال الأنشطة الخارجية هيرمن سمولدرز، ومدير العلاقات الدولية في شركة هيومن كينتكس باري جونسون، وذلك للحديث عن الإطار التدريبي والمهني للرياضة والترفيه التي تهدف إلى وضع الأطر الفنية والمسارات المهنية التدريبية للرياضات المعنية باللياقة البدنية والأنشطة الخارجية والترويحية، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في المملكة .وأوضح مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن المعهد يسعى إلى تنظيم التدريب الرياضي، ورسم خطوط وأطر واضحة للاتحادات والمنظمات الرياضية الخاصة والعامة والمدربين، في مجالات التدريب المتعددة وذلك بالتعاون مع كبرى المنظمات العالمية الرائدة في المجال".// انتهى //18:05ت م0098