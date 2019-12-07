القاهرة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم عقب فوزه على النصر بهدف دون رد اليوم ضمن دور الـ32 من البطولة.ويلتقي الاتحاد السكندري في دور الـ16 مع الفائز من المباراة التي تجمع بين أسوان وطنطا، كما تأهل حرس الحدود بفوزه على بتروجيت بهدف دون ويلعب حرس الحدود في دور المقبل مع فريق أبو قير للأسمدة ، الذي تغلب في دور الـ32 على الإنتاج الحربي 4 - 2 بركلات الترجيح.// انتهى //18:15ت م0100