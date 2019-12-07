إسلام آباد 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرق باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلاً من النار على سيارة في منطقة فيروز والا بمدينة لاهور ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يستقلونها.وأضافت أنها فتحت بلاغاً في الحادث وشرعت في البحث عن الجناة الذين نجحوا في الفرار من الموقع.// انتهى //18:16ت م0101