حائل 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساختتم مجلس شباب منطقة حائل اليوم, فعالياته مناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019م, وذلك بمنتزه حائل الوطني "بمشار".وتمثلت الفعاليات في مبادرتي تحسين المنظور البيئي وزراعة 3 آلاف شجرة, بمشاركة العديد من الجهات الحكومة والأهلية بالمنطقة.وأوضح أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي أن مبادرات المجلس تحظى بدعم وتشجيع من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه, مشيراً إلى أن المبادرتين تأتي ضمن مجموعة من المبادرات النوعية التي يعمل عليها مجلس شباب المنطقة, مؤكداً أن مبادرتي تحسين المنظور البيئي والتشجير لهمما أبعاد توعوية وتثقيفية وتغرسان الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن والانتماء إليه.// انتهى //18:17ت م0102