لندن 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق إيفرتون الفوز على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وتقدم البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي بهدف لإيفرتون في الدقيقة الخامسة ثم أضاف لاعب الوسط دومينيك ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 49 ، ورد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بهدف لتشيلسي في الدقيقة 52 قبل أن يسجل دومينيك كالفيرت الهدف الثاني له والثالث لإيفرتون في الدقيقة 84 ، ليرتفع رصيد إيفرتون إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الرابع.وأنهى إيفرتون بذلك سلسلة هزائمه في ثلاث مباريات متتالية مما أسفر عن إقالة مدربه ماركو سيلفا أمس الأول الخميس.// انتهى //18:17ت م0104