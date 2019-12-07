الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستأهل فريق أبها إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على العربي بهدف دون رد اليوم, ضمن دور الـ32 من المسابقة.وسجل هدف أبها لاعبه فانيفا ايما اندرياتسيما في الدقيقة 79، وبهذا الفوز يواجهة أبها التعاون حامل اللقب في الدور المقبل، وكان التعاون تأهل لدور الـ16 بفوزه على العين ( 2 - 0 )، في دور الـ32.// انتهى //18:24ت م0105