رام الله 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار الكونغرس الأميركي الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، ضربة قوية لمحاولات شرعنة الاستيطان والضم .وقال عريقات في تعقيبه على القرار : نطالب بخطوات ملموسة لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإسرائيل من الاستمرار فى مخالفة القانون الدولي وتدمير خيار الدولتين ، مشيراًإلى أنه يمكن للولايات المتحدة، بدعم من الشركاء، أن تلعب دورا بناءً في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين، بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة الأميركية السابقة .وشدد عريقات على أنه من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين وجيرانهم، من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية بموجب قانون الولايات المتحدة.واوضح المسؤول الفلسطيني أن اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ينبغي أن يؤيد صراحة حل الدولتين، ولا يشجع اتخاذ خطوات من جانب أي طرف من شأنها جعل وضع حل سلمي للصراع هدفا بعيد المنال .//انتهى //18:35ت م0108