بغداد 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسندد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم بشدة بالهجوم المسلح الذي استهدف المتظاهرين السلميين المعتصمين بوسط بغداد ليلة امس واصفا اياه بإلاجرامي ,كما وصف منفذيه بالعصابات المجرمة الخارجة على القانون.وأكد صالح في بيان صحفي أنه من حق أي مواطن بالاحتجاج والتظاهرالسلميَّين، داعيا إلى تجريم أيّ فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين,مشددا على أهمية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين، و ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل.ودعا الرئيس العراقي الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعي والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية التابعة للدولة للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين على القانون، مؤكدا الحرص على وحدة العراقيين في هذه اللحظات العصيبة .// انتهى //19:30ت م0111