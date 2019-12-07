الجبيل 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساختتمت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بلجنة الجبيل، أمس، معرض الاستشارات الهندسية، الذي نظمته اللجنة في مدينة الجبيل الصناعية، بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، واستمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف لتقديم الاستشارات الهندسية المجانية للمجتمع.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين الشمري، أن المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام يأتي من منطلق مسؤولية الهيئة المجتمعية، لمساعدة المواطنين في تحسين تصاميمهم والحصول على أفكار تصميمية قبل الخوض في عالم التصميم والتعرف على الأسعار المناسبة فيما يتعلق بالبناء والتصميم.وأضاف المهندس الشمري أن مثل هذه المعارض لها أثرها الإيجابي على المجتمع، لأن الغالبية منه، ليس لديهم الوعي الكافي عن الأمور الهندسية، ويلجؤون للتصاميم التي تأتي من الخارج، وغالباً ما تكون مخالفة للمواصفات، منوها بدور هذه المعارض في توعية المجتمع، والطريق المثلى للبداية وضمان الحصول على بيت العمر وفق المواصفات والمقاييس.من جانبه، أفاد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سلطان الحربي، أن ما قامت به لجنة الجبيل أسهم في إثراء التواصل بين المكاتب الهندسية في مدينة الجبيل الصناعية، والمجتمع، والمكاتب المشاركة في المعرض، جميعها معتمدة ولديها الطاقم الذي يقدم جميع الخدمات.ولفت الحربي الانتباه إلى أن المعرض أوجد المعرض الجهات الرسمية، وكسر الحاجز بين المكاتب والجمهور، ليحصل المواطن على التصاميم والتنفيذ المطابقة للمواصفات والمعايير واشتراطات الهيئة الملكية، كما تُعد مدينة الجبيل الصناعية من المدن التي اكتملت فيها المباني، وتقوم المكاتب بالتصميم الداخلي وتصميم الديكور، وأوجدت الحلول المناسبة للزوار في تكملة الإضافات المناسبة لمنازلهم.وأكد حرص هيئة المهندسين على تنمية مهارات المكاتب في مطابقة الكود السعودي الذي يحرص على توفير الطاقة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تهدف للحفاظ على الطاقة والحصول على مباني ومواد صديقة للبيئة.بدوره، نوه رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل المهندس نايف السهلي، بالنتائج الإيجابية التي حققها المعرض، والتفاعل الكبير من المجتمع، حيث حاز التصميم الداخلي على اهتمام الزوار، مثمناً اهتمام الهيئة السعودية للمهندسين ودعم الهيئة الملكية بالجبيل، وجميع شركاء النجاح للمعرض.// انتهى //19:31ت م0112