الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسخصَّص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ركنًا متخصِّصًا لبيع مستلزمات الصقور؛ بهدف توفير المستلزمات للصقَّارين، وتسهيل مشقَّة البحث عنها في الأسواق.وشهد الركن إقبالاً من هواة الصيد بالصقور، للتعرُّف على محتوى الركن، وأسعار المستلزمات، واقتنائها بأسعار تنافسيَّة.ويعرض الركن أجهزة تتبع الصقور لمسافات طويلة، الذي يحتوي على بطاريَّة، وجهاز إلكتروني بترددٍ عالٍ، وسمَّاعة تُعلَّق على ظهر الصقر، تُصدر أصواتًا لتحدِّد موقع الصقر في حال بُعده عن صاحبه.كما يعرض الركن البرقع، وهو غطاء رأس الصقر، وغالبًا يتمُّ صناعته من الجلد المشغول باليد، والتبلاغة، وهي الخيط المثبت في وكر الطير.واحتفاءً بمسمَّى مسابقة الدعو (الملواح)، يبيع الركن ملواحًا، وهي مجموعة من الأجنحة، وغالبًا تكون من جناح الحبارى، يتمُّ خياطتها وربطها بخيط يلوح بها للصقر، ويطلق عليه أيضًا التلواح.يُذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية انطلق الأحد الماضي، ويستمر حتى ١٦ ديسمبر الجاري، في ملهم شمال مدينة الرياض.// انتهى //19:41ت م0114