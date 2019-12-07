السيح 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسشهدت فعاليات "مبادرة التطوع البلدي" بمدينة السيح التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار "يداً بيد نرتقي" وتنفذها بلدية الخرج تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والفرق التطوعية.واشتملت المبادرة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والعملية ، حيث انطلقت حملة واسعة للنظافة العامة والتشجير في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، وذلك بمشاركة كشافة تعليم الخرج وعدد من الفرق التطوعية ، وشملت نظافة وتشجير الحدائق العامة والمتنزهات وأطراف الأودية بمشاركة إدارتي الحدائق و النظافة في البلدية.وتتضمن المبادرة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها بلدية الخرج ومنها إزالة الكتابات والملصقات المشوهة في جدران المباني العامة واعمدة الإنارة.كما تقام فعاليات توعوية تتضمن توزيع مطبوعات ومنشورات توعوية تحث على التطوع في هذه المجالات وغيرها من المجالات البلدية والمحافظة على النظافة العامة وصحة البيئة والصحة العامة ، إضافة إلى المحاضرات وورش العمل والمعارض المصاحبة.// انتهى //19:45ت م0115