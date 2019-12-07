إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسعقد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية بمجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس اللجنة الدكتور أسامة الربيعة اجتماعاً مع نظرائهم في الجمعية الوطنية الباكستانية, وذلك ضمن برنامج زيارة وفد من مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى باكستان.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهم الجانبان بما يسهم في تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية في مختلف المجالات، فعلى الصعيد الاقتصادي ناقش أعضاء اللجنة فرص الاستثمار في الباكستان والمعوقات التي تواجه المستثمر السعودي ومن أهمها النظام الضريبي في الباكستان وتوفر البنية الأساسية, وضرورة وضع حزم وبرامج تحفيزية لتشجيع الاستثمار فيالباكستان خاصة في القطاع السياحي.واطلع أعضاء الجمعية الوطنية أعضاء مجلس الشورى على توجهات وخطط المؤسسات الحكومية لتسهيل إجراءات الاستثمار في الباكستان وإعداد الفرص الاستثمارية بشكل مناسب للمستثمرين السعوديين.وثمن الجانب السعودي مشاركة المهنيين والمهندسين الباكستانيين في مسيرة التنمية بالمملكة مطالبين الرفع من مستوى مهارات العمالة الفنية لتمكينها من المزيد من المشاركة في تنفيذ مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.من جانبه أكد الجانب الباكستاني أن هناك جهود تبذل من خلال برامج متخصصة في تنمية الموارد البشرية الباكستانية بما يعمل على توفير كوادر بشرية فنية متميزة في معظم مجالات التنمية التي تحتاجها المملكة.كما تطرق الاجتماع إلى بحث العديد من القضايا الراهنة واتفق الجانبان على العمل سويًا من أجل خدمة القضايا التي تهمالبلدين والعالم الإسلامي والنهوض بمستوى التعاون والتنسيق البرلماني في المحافل البرلمانية بين المجلس والجمعية على المستويينالإقليمي والدولي تحقيقا لمظاهر الاخوة الإسلامية بين شعبي الدولتين التي تحظى برعاية قيادات البلدين الشقيقين.وأجاب أعضاء وفد اللجنة على عدد من الاستفسارات التي قدمها أعضاء جمعية الصداقة الباكستانية السعودية في الجمعية التي شملت رؤية المملكة 2030، وعدد الموضوعات ذات الشأن الاسلامي والدولي.وقد شارك في الاجتماع الدكتور أيمن فاضل والدكتور عبدالعزيز الحرقان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي ، فيما شارك من الجانب الباكستاني أعضاء لجنة الصداقة الباكستانية السعودية.// انتهى //19:47ت م0117